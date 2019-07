Zuilichem geteisterd door branden: 'Je voelt je minder veilig'

De bestelbus die vannacht aan de Aart van Osstraat in vlammen opging is van de vader van Ali, die ZZP'er is en wordt ingehuurd door een bezorgbedrijf. Nu de bus is uitgebrand, kan Ali's vader niet werken.

Ali bij de uitgebrande bestelbus van zijn vader. Foto: Omroep Gelderland

Burgerwacht

'Je voelt je minder veilig,' vertelt een buurtbewoner terwijl ook hij de schade aan de bestelbus bekijkt. Inwoners willen zelf een burgerwacht starten om zo meer branden te voorkomen. Ali heeft zijn twijfels bij de burgerwacht. 'Aan de ene kant vind ik dat goed maar aan de andere kant weet je niet of de brandstichters wapens hebben en dan is het gevaarlijk.'

Een buurtbewoner bij de uitgebrande bus. Foto: Omroep Gelderland

Tien branden

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli waren er zeker acht branden. Meerdere containers en een auto gingen in vlammen op. Ook eerder deze week was het raak. In de nacht van maandag op dinsdag brandde er busje uit. Opvallend is dat bijna alle branden in de buurt van de Aart van Osstraat hebben gewoed.

De politie doet inmiddels buurtonderzoek in het dorp met slechts 1700 inwoners.