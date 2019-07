Ook oudste deelnemer (92) van de Vierdaagse staakt strijd tegen de kilometers

De Jong voltooide woensdag nog de tweede etappe, nadat hij eerder in zijn hotel in Duiven uit zijn bed viel. Hij hield er een pijnlijke heup aan over. De 92-jarige nam voor de zestiende keer deel aan de Vierdaagse. Hij voltooide de wandeltocht veertien keer. Ook vorig jaar viel hij uit.

'In onze ogen is het nog altijd een geweldige prestatie', zegt dochter Josette. 'Het is knap dat hij woensdag ondanks zijn heup nog over de finish kwam. Maar hij zei al snel dat hij het wel genoeg vond zo. Eerder hadden we al tegen elkaar gezegd dat de lol nog het belangrijkste was.'

Woensdag staakte ook de 87-jarige Bert van der Lans de strijd tegen de kilometer. Hij was met 71 deelnames de meest ervaren deelnemer aan de Vierdaagse. Hij kwam dinsdag na de eerste wandeldag ongelukkig terecht toen hij na afloop op zijn fiets wilde stappen. Hij brak zijn sleutelbeen.

