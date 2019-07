Weer busje in vlammen op in Zuilichem: tiende brand binnen een week

In Zuilichem is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een bestelbusje uitgebrand. Het is voor het dorpje in de gemeente Zaltbommel al de tiende brand binnen een week.

De brandweer kreeg rond 02.45 uur een melding van de brand aan de Aart van Osstraat. Bij aankomst stond de voorkant van een bedrijfsbus in brand. In de nacht van maandag op dinsdag ging er in dezelfde straat ook al een busje in vlammen op.

Controle politie

Volgens een videocorrespondent was de politie na de brand van afgelopen nacht in grote getale in het dorp aanwezig. Al het verkeer wat ter hoogte van de Maas Waalweg en de Van Heemstraweg (N322) het dorp in en uit ging werd gecontroleerd

Serie branden

Zuilichem wordt de laatste week geteisterd door branden. In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli waren er zeker acht branden. Meerdere containers en een auto gingen in vlammen op. Opvallend is dat bijna alle branden in de buurt van de Aart van Osstraat hebben gewoed.

De politie onderzoekt de branden en zoekt getuigen.

