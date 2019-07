Slutskiy acht vierde plaats maximaal haalbare voor Vitesse

'De vierde plaats is het maximaal haalbare en dat zal niet makkelijk zijn. Ik ken nu het niveau van alle ploegen in de eredivisie. Ajax, PSV en Feyenoord zijn de top drie. Dat heeft te maken met hun historie, traditie en spelersbudget. Meer dan vierde zit er niet in, maar het is lastig. Een stabiele club verandert per jaar maar twee of drie posities, bij ons is dat veel meer. Vierde is al heel goed voor Vitesse, dat heeft de club de laatste twintig jaar maar één keer weten te halen.'

De selectiefoto is gemaakt, maar de Rus beseft dat dit niet precies de spelers zullen zijn waarmee Vitesse de competitie in zal gaan. 'Het zou mooi zijn, maar je weet het nooit zolang de transferwindow open is. We hebben al veel spelers gehaald, vooral de laatste drie versterkingen zijn belangrijk. Maar er is altijd de mogelijkheid dat er spelers weg willen of dat ze een transfer maken. Iedereen is hier te koop als het juiste bod komt. Wat mij betreft zijn we nu compleet, dat wil zeggen als Thulani Serero nog terugkomt van de Afrika Cup op 26 juli. Maar ook hij is gewild op de markt, dat geldt voor meer spelers bij ons.'

Slutskiy vindt de kritiek dat Vitesse niet aantrekkelijk speelde afgelopen seizoen niet terecht. 'In deze competitie zijn de meeste ploegen aanvallend beter dan defensief. Als je alleen verdedigt, krijg je vaak toch een goal tegen door de offensieve kracht van de tegenstanders. Wij hebben ook wel degelijk op de aanval gespeeld. Kijk naar het aantal doelpunten: zeventig doelpunten, dat is jaren niet zo hoog geweest. Als ze zeggen dat wij te defensief spelen, antwoord ik dat we zeventig doelpunten hebben gemaakt. Dan noemen ze het maar te verdedigend, met zoveel doelpunten mag dat van mij', lacht de trainer.