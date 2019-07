Ook de juwelier zet in op de Nijmeegse Vierdaagse

De juwelier, wiens zaak gevestigd is aan de Voorstadslaan, vervaardigt tijdens de wandeldagen allerlei merchandising. 'Het toppunt is altijd tijdens de feestdagen, maar de Vierdaagse is een tussenoplossing', legt hij uit. Dat betekent dat er meer geld binnenkomt, maar daar staan ook weer kosten tegenover.

De Vries modelleert kleine wandelaars, kruisjes en andere sieraden die hij linkt aan de Vierdaagse. 'De beeltenissen zijn van kunststof. Een gieterij heeft ze in mijn opdracht gegoten', legt hij uit. Zilver of goud is ook mogelijk, maar dat drijft de prijs wel op. 'Dan zijn het bijna geen cadeautjes meer', aldus De Vries.

'Wandelaars zijn geen klanten'

Zijn klanten zijn niet de wandelaars die deze dagen door Nijmegen en omgeving trekken. 'Nee, die kopen het niet. De partners en familieleden doen dat wél, als een soort 'dankjewel' dat we de Vierdaagse hebben gehad.'

Of hij deze dagen stevig binnenloopt laat de juwelier in het midden. 'Het is een prestatietocht, en voor die prestatie mag wel een cadeau bestaan. Als je in het centrum zit levert dat iets meer op, maar ik zit niet in het centrum', zegt hij.