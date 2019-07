90 glaasjes bietensap, loop je daar nou lekkerder op?

Iedere dag drinkt hij 7 milliliter bietensap. 'Als het lauw is, is het niet zo erg lekker. Maar is het koud, dan drink je het gemakkelijk weg. Al zit er nog wel een verschil tussen gewone bieten en bietensap', voegt hij toe.

Intussen heeft Mes al zo'n negentig glaasjes bietensap gedronken. Hij bedacht het idee niet zelf: hij maakt deel uit van een groep proefpersonen die speciale voedingsmiddelen tot zich neemt om te kijken of dat leidt tot betere prestaties tijdens het wandelen.

Onderzoek naar effecten

Hoogleraar Maria Hopman van de Radboud Universiteit doet met haar team onderzoek naar de winst die behaald kan worden. Een derde deel van de groep proefpersonen drinkt bietensap, een even zo groot deel eet nitraatrijke groenten en het laatste deel krijgt extra controles.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

Wie bietensap drinkt, verwijdt zijn vaten. Hopman: 'Dat leidt ertoe dat de bloeddruk daalt en dat is heel mooi. Maar het leidt er ook toe dat de spieren beter doorbloed worden en er meer zuurstof naar de spieren leidt. Zo ontstaat een betere prestatie. We onderzoeken of die effecten te bewerkstelligen zijn en kijken ook naar de prestatie: lopen mensen makkelijker, hebben ze minder klachten, zijn ze minder moe?'

'Goed dat het gecontroleerd wordt'

Ton Mes merkt er naar eigen zeggen nog niet heel veel van. 'Maar ik denk dat het over het algemeen goed is dat het gecontroleerd wordt. Ik geloof dat ik over twee dagen negentig flesjes op heb', lacht hij. En nitraatrijk eten en drinken is inmiddels een gewoonte geworden. 'Vanmorgen ben ik met volle yoghurt en muesli begonnen en twee kopjes thee. Dat was mijn ontbijt.'