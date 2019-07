Bruls geeft LHBT-scene steuntje in de rug bij Vierdaagse

Eind vorig jaar kon een voorleesmiddag met een dragqueen in de bibliotheek aan de Mariënburg niet doorgaan vanwege een extreemrechts protest. 'Als je voor of tegen iemand bent, dat mag je vinden', zegt burgemeester Bruls. 'Maar waar het om gaat is dat je respecteert dat een ander anders is.'

Daarom las Bruls woensdagmiddag enkele tientallen kinderen het toepasselijke verhaaltje 'Het lammetje dat een varken is' voor, over een lammetje dat zich een varken voelt. Het boek van Pim Lammers en Milja Praagman is geschreven om gender en identiteit voor kleuters bespreekbaar te maken.

'Wat zou het met jou doen als je niet jezelf mag zijn?', vraagt draqqueen Marcella zich openlijk af. Ook zij las enkele verhaaltjes voor. 'Ik denk dat Roze Woensdag de perfecte dag is om te laten zien dat er in Nijmegen veel meer kleur is dan we soms laten zien.'

Veiligheid in het geding

Een voorleesmiddag van Marcella werd afgelopen december afgelast vanwege de veiligheid van de kinderen. Extreemrechtse jongeren protesteerden voor de bibliotheek en zeiden 'tegen indoctrinatie van kleine kinderen door transgenders te zijn, die het abnormale tot normaal proberen te verheffen'.

Foto: Omroep Gelderland

In februari voerden linkse demonstranten actie voor de deur van de Nijmeegse bibliotheek. Zij scandeerden de tekst 'eigen kleding heerst'. De voorleesmiddag ging toen alsnog door. Wel met extra beveiliging, net zoals woensdag het geval was.

Burgemeester Bruls zegt zich over zijn voorleesbeurt geen zorgen te maken. 'Ik heb dragqueen Marcella de vorige keer het goede voorbeeld zien geven. Ik ben iets minder vrolijk uitgedost, maar ik probeer het met een luide stem te compenseren.'