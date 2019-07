Lezing over ‘ Geleende Gezichten ‘ Expositie in de Aaltense Synagoge

Op woensdag 24 juli 2019 verzorgen Koos en Ada Stel in het Nationaal Onderduikmuseum een lezing over ‘Geleende gezichten’ in samenwerking met de Aaltense synagoge. Bijna 18.000 Joodse kinderen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral via Westerbork, gedeporteerd naar vernietigingskampen in Oost-Europa en vermoord. Guus Luijters heeft al hun gegevens opgespoord en gepubliceerd in een lijvig boekwerk ‘In Memoriam’. Tijdens een interview naar aanleiding van de verschijning van dit boek in 2012 lichtte hij zijn bedoeling als volgt toe: ‘Ik wil die kinderen weer een naam geven’.

Die woorden maakten diepe indruk op de Friese kunstenares Ada Stel, en uiteindelijk bracht haar dat tot het voornemen: ‘Dan wil ik die kinderen weer een gezicht geven.’

Uit de 3700 foto’s in het boek van Guus Luijters en een later toegevoegd supplement, koos zij 102 kinderportretten, waarbij elk portret symbool staat voor één van de 102 transporten waarmee Joodse kinderen uit Nederland zijn weggevoerd. Ze schilderde die op kleine paneeltjes in kleur en noemde het project ‘Geleende gezichten’.

Ada Stel-van Dijken (*Appingedam 1947) is beeldend kunstenares en maakt behalve schilderijen ook objecten van keramiek en in brons. Van 2012-2014 werkte zij aan het project ‘Geleende gezichten’. Zij wordt veelvuldig gevraagd voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Vanzelfsprekend leidde dit tot een expositie, maar voor een bredere verspreiding besloot zij ook tot de publicatie van een boek, waarin haar man Koos Stel bij een aantal schilderijen indrukwekkende gedichten schreef. Een voorbeeld bij het portret van Mirjam Lisette Katz (Essen 30 04 1937 – Auschwitz 06 09 1944):

ze weet dat iemand haar

zal missen

ooit eens

over wie weet

hoeveel jaar

misschien wel

in een andere eeuw

maar iemand zal haar

missen

en beelden scheppen

om te verbeelden

en woorden vinden

om te verwoorden

opdat ze niet

gemist

zal worden

toen niet

nu niet

nooit niet

Start van de lezing is 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Na de pauze gaan we de expositie in de synagoge bezichtigen.

De expositie is te zien tot en met 12 september 2019.

De openingstijden van de synagoge zijn woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

De synagoge van Aalten is te vinden aan de Stationsstraat 7 in Aalten.

Groepen kunnen ook buiten openingstijden terecht indien ze zich aanmelden via synagogeaalten@xs4all.nl

Aanmeldingen voor lezing via info@onderduikmuseum.nl of 0543-471797.



Nationaal Onderduikmuseum

Markt 12-14-16

7121 CS Aalten

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.

Zondag 13.00 – 17.00 uur.

Maandag gesloten.