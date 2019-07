Uniek beeld: bever zwemt op klaarlichte dag met jong

In de uiterwaarden tussen Kerkdriel en Alem is op klaarlichte dag een bever met jong in zijn mond vastgelegd door een fotograaf. Dat is volgens Waterschap Rivierenland erg bijzonder, aangezien bevers doorgaans schuwe nachtdieren zijn.

Lotte Kaatee van het waterschap legt uit dat de beesten zich over het algemeen graag in het duister van de nacht verstoppen. 'Bevers zijn voor het ongetrainde oog lastig te zien', vertelt ze. 'Dat de bever nu eigenlijk heel kwetsbaar met jong in zijn mond overdag is gespot, dat is heel uniek.'

De tekst gaat verder onder de tweet:

Aantal bevers groeit

De beverpopulatie is volgens de woordvoerster heel erg aan het groeien in Nederland. 'Een exacte telling is er niet, maar in het rivierengebied schatten we een duizendtal bevers', aldus Kaatee.

In principe is de diersoort uitgestorven in Nederland, maar in de jaren 90 werd de bever teruggebracht in de Gelderse Poort en de Biesbosch. De dappere bever bij Kerkdriel zou een aanwijzing zijn dat de diersoort zich prima kan vestigen in het rivierengebied.

'Dit laat wel zien dat de bever steeds zichtbaarder wordt, nu dus ook overdag. Je wil natuurlijk een zo divers mogelijk gebied creëren, dus dit is zeker goed nieuws', besluit Kaatee.