Kruising in Groenlo na aankoop gronden veiliger voor fietsers

De aanleg van een rotonde of ingrijpende reconstructie van de veelbesproken kruising zit er vooralsnog niet in. 'We kiezen voor een oplossing voor de middellange termijn', zegt wethouder Karel Bonsen. 'Een oplossing voor de lange termijn, een rotonde of wat dan ook, parkeren we even.'

De kruising kreeg na de realisatie van de nieuwe N18, met een beperkt aantal op- en afritten bij Groenlo, te maken met onveilige situaties. Bovengenoemde wegen en kruising werden met name in de spitsuren gebruikt als sluipweg van en naar de N18. Dat zorgde voor fietsers voor onveilige situaties.

Omwonenden in actie

Omwonenden in Groenlo kwamen, met steun van een aanzienlijk deel van de bevolking, in het geweer tegen de verkeersoverlast op de kruising. Met succes. De gemeente posteerde tijdens de spitsuren al verkeersregelaars op de kruising en daarbij blijft het niet, want de kruising wordt aangepast.

Daarvoor moet eerst wel grond worden aangekocht van zowel de Rabobank als het bedrijf Flynth, anders kunnen de bochten niet worden verruimd en kunnen de vrijliggende fietspaden niet worden aangelegd. De gemeente Oost Gelre hoopt nog dit jaar met de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Met de Rabobank is de gemeente er wel uit, maar met Flynth verlopen de gesprekken moeizamer. 'Flynth moet een aantal parkeerplaatsen inleveren en het bedrijf heeft al een beperkt aantal plaatsen', zegt wethouder Karel Bonsen. 'We zoeken daarvoor een alternatief. De gemeente heeft in de buurt nog een stukje grond, dat zou daarvoor gebruikt kunnen worden.'

Na de schoolvakantie keren de verkeersregelaars weer terug totdat de nieuwe kruising gereed is. Oost Gelre reserveert voor de aanpak van de kruising 135.000 euro.

