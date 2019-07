Sproeiverbod in de Achterhoek vanwege extreme droogte

Vanwege de extreme droogte in de Achterhoek is het vanaf donderdag 12.00 uur verboden om in die regio water uit beken, sloten en vijvers te halen. Dat meldt het Waterschap Rijn en IJssel woensdag. Er wordt streng opgetreden tegen mensen die dat wel doen.

Hoewel het de afgelopen dagen wat heeft geregend blijven de waterstanden in de Achterhoek laag. Volgens het waterschap is er een neerslagtekort van meer dan 220 millimeter in de regio. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte van vorig jaar.

Met de huidige weersverwachtingen is geen verbetering van de situatie te verwachten, aldus het waterschap.

'Ga zuinig om met water'

Waterschap Rijn en IJssel roept iedereen daarom op zuinig met water om te gaan en de neerslag die er valt zoveel mogelijk op te vangen zodat het water de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.

Met het verbod wil het waterschap de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme, beperken.

Behalve in de Achterhoek is het Waterschap Rijn en IJssel actief in de Liemers, het zuidoosten van de Veluwe en een stukje van Overijssel. Ook in die andere gebieden geldt donderdag vanaf 12.00 uur een sproeiverbod.