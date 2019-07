Gerry zet namen gesneuvelden Slag om Arnhem op voetbalshirt

De shirts hebben natuurlijk de Airborne-kleuren maroon-rood en lichtblauw en zijn vanaf zaterdag 20 juli te koop in een pop-upstore op de Korenmarkt in Arnhem.

Sympathie voor omgekomen soldaten

Gerry Delaney is als fanatiek Vitesse-fan niet vies van een mooie actie. Bekend is zijn plan voor het grootste spandoek in de eredivisie in 2014 en het Adelaarspandoek bij een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Sinds hij de Market Garden-veteranen op de tribune van GelreDome zag en sprak heeft zijn clubliefde ook geleid tot sympathie voor de mannen die zijn gesneuveld in de gevechten in en rond Arnhem.

Tekst gaat verder onder de foto.

Namen op toen nog metalen kruizen op begraafplaats Oosterbeek - Foto: Collectie Jacquet-Gelders Archief

Alle namen van gesneuvelden op de shirts

'Eigenlijk wil ik ze allemaal noemen, al die mannen die op de begraafplaats in Oosterbeek liggen', zegt Delaney. In theorie is dat ook mogelijk omdat de namen van de Engelse of Poolse soldaten willekeurig worden gekozen tenzij je zelf een naam aangeeft, en dat kan via een link op de Facebook-pagina van de Vitesse-fan.

Op het shirt staat geen Vitesse-logo wel een Arnhem-wapen, een 75 jaar Slag om Arnhem-logo en natuurlijk het Airborne-embleem.

Eerst in Ajax-rood

Delaney laat de shirts in China maken om de prijs zo laag mogelijk te houden. De productie heeft nog behoorlijk wat moeite gekost vooral door problemen met de kleuren. 'Die makers in China leverden eerst in Ajax-rood.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Een wapen van Arnhem en logo 75 jaar Slag om Arnhem - Foto Gerry Delaney

Voorlopig neemt de Rotterdammer de Slag om Arnhem-tenues per 100 af als er weer voldoende zijn besteld. Hij hoopt er zelf ook nog iets aan over te houden, maar gezien alle tijd die de buschauffeur/fotograaf er in steekt (hij bedrukt de voetbalshirts allemaal zelf en doet ook de verzending) en alle extra kosten lijkt dat een behoorlijke uitdaging.

Bestellingen uit Engeland

De tenues kunnen worden besteld van babymaat tot en met XXL. De reacties op zijn 'project' zijn heel positief en ook uit Engeland komen al bestellingen binnen.

De eerste ongeveer 200 Slag om Arnhem-shirts zijn de deur al uit. De initiatiefnemer is zaterdag in het leegstaande café Den Koopman op de Korenmarkt te vinden. Liefhebbers kunnen daar namen kiezen, bestellen en passen.

Per verkocht shirt worden twee kaarsen geschonken aan de kerstlicht-actie die ook dit jaar op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek wordt gehouden. Op ieder graf wordt dan een brandende kaars geplaatst.

