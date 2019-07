Dolly schreef zich in voor de Vierdaagse, maar startte niet: 'Ik werd mishandeld op een feest'

door Erik van Dam

Dolly Kartman (59) uit Dieren haalde haar bandje wél op, maar begon dinsdag niet aan de Dag van Elst. Ze werd tweeënhalve maand geleden slachtoffer van een mishandeling, die haar uiteindelijk dwong een streep te zetten door haar deelname aan de Vierdaagse.

Maanden zag ze uit naar de wandeltocht. 'Ik zat volop in training en liep ieder weekend mee in een georganiseerde tocht. Vaak liep ik ook op woensdagochtend met een vriendin. Ik was goed bezig en had er enorm veel zin in', vertelt Dolly.

Mishandeld op feest

Eind april bezocht Dolly een feest van de buurtvereniging in Duiven. Ze kreeg onenigheid met een beschonken man die haar meerdere klappen gaf en tegen de grond sloeg. 'Ik had ontzettend veel pijn en ben maandag naar mijn huisarts gegaan', legt ze uit.

Maandag meldde Dolly zich bij haar huisarts, maar in de weken erna trad er geen verbetering op in haar situatie. De artsen stelden niet vast dat ze een hernia had opgelopen en dus werd de pijn almaar erger. Meer dan een paar meter lopen zat er niet in.

Pijnblokkade in ziekenhuis

In juni werd Dolly uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis, waar een pijnblokkade werd gezet. Op dat moment had Dolly nog haar deelname aan de Vierdaagse voor ogen, de tocht die ze één keer eerder liep. Ze focuste zich er volledig op en hoopte vurig dat de pijn snel zou afzakken.

Het herstel verloopt echter heel langzaam en dus zag Dolly de bui vorige week al hangen: de Vierdaagse werd een onmogelijke missie. Toch legde Dolly zich er nog niet bij neer. Zondag verhief ze zich en reisde ze met haar partner naar Nijmegen om haar startbewijs op te halen.

Foto: Dolly Kartman

'Waarom? Ik wilde het gewoon zo graag hebben. Dit is míjn Vierdaagse, dacht ik steeds. Wat er ook gebeurt, ik haal mijn startbewijs op, zei ik tegen mezelf. Ik heb op de wedren staan huilen toen ik het in handen had. Het is allemaal zo emotioneel.'

Meekijken vanuit huis

Dolly kijkt de Vierdaagse nu vanuit huis. De afgelopen dagen vloeiden de nodige tranen: bij de start, bij het zien van de wandelaars en vanwege de heftige pijnen die Dolly nog steeds ervaart.

Haar polsbandje draagt ze nog steeds. 'Die doe ik vrijdagavond pas af. Dan voelt het toch nog een beetje alsof ik erbij was', zegt ze.

Foto: Dolly Kartman

Dolly is niet de enige die zich inschreef voor de Vierdaagse, maar niet van start is gegaan. Op sociale media uitten sommige gebruikers stevige kritiek op mensen die zich wel inschreven, maar nu niet meelopen. 'Het zijn veelal negatieve reacties. Gelukkig waren er ook bij die aangaven dat je niet zomaar 85 euro betaalt om vervolgens niet te gaan lopen. Er zit vaak een reden achter. En dit is de mijne.'

