Pianostemmer hoort straf in hoger beroepszaak zware mishandeling dominee Rhenoy

De man zou november 2017 dominee Ebi Wassenaar met een zwaar voorwerp op haar hoofd hebben geslagen. Zij liep daarbij zwaar hersenletsel op en raakte zwaar gehandicapt.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging, een hogere straf dan de rechtbank vorig jaar oplegde.

'Teveel gewicht aan situatie verdachte'

Het OM vindt dat de rechtbank te veel gewicht heeft toegekend aan situatie van de verdachte. 'Hij heeft een hartstilstand gehad, is gereanimeerd, heeft in coma gelegen en is niet meer dezelfde als daarvoor. Maar het lijkt er op dat hij doet voorkomen dat hij er na zijn hartstilstand slechter aan toe is dan hij in werkelijkheid is. Hij is beter verstaanbaar als hij er iets bij te winnen heeft. Hij wordt graag verzorgd. Dit alles maakt niet dat een lagere straf is aangewezen. Het slachtoffer in deze zaak is er ernstig aan toe', aldus de advocaat-generaal.

De verdachte zegt zich niets te kunnen herinneren en zich ook niet te kunnen voorstellen dat hij de dominee heeft aangevallen. 'Als ik het dan gedaan mocht hebben, dan spijt mij dat', staat in een verklaring die zijn advocaat eerder namens zijn cliënt uitsprak.

