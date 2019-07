Renkum stelt 250.000 euro beschikbaar voor burgerinitiatieven ondanks economische tegenvallers

Daarmee wil de gemeente stimuleren wat goed is voor de economie, het toerisme of de samenhang in de gemeente. ‘Op deze wijze willen we een beroep doen op de creativiteit en ondernemingszin van de Renkumse samenleving’, vertelt wethouder Leonie Rolink.

In totaal is er een bedrag van 250.000 euro beschikbaar gesteld voor aanvragen in de periode 2019-2022. Van dat bedrag is 50.000 euro voor kleine aanvragen tot 2.000 euro. De rest van het geld is voor grote aanvragen tot 25.000 euro.

Economische tegenvallers

De gemeente betaalt maximaal vijftig procent mee om de initiatieven te bekostigen. Dan moet wel worden aangetoond dat de rest van het bedrag door een andere organisatie bijgelegd wordt.

Een woordvoerder meldt dat de gemeente meer dan 50% zou willen bijdragen als Renkum niet kampte met een ongunstige financiële situatie. Maar de gemeente moet net als veel andere gemeenten een aantal miljoenen bezuinigen door onder andere tekorten op de jeugdzorg. ‘We hebben gekeken wat wél mogelijk is. Op deze manier kunnen we toch dit soort projecten financieren’, legt een woordvoerder van de gemeente uit.