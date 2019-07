Gijzelnemer Arnhem krijgt in hoger beroep geen straf

Arnhemmer Frans S. krijgt in hoger beroep geen straf opgelegd voor een gijzeling in de wijk Klarendal in zijn woonplaats. Het gerechtshof oordeelt dat hij een psychische stoornis heeft, waardoor hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn gedrag.

Omdat S. wel een gevaar kan vormen voor anderen, wordt hij in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst. Daar moet hij een jaar blijven. Daarna kan hij eventueel verplicht verder worden behandeld in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, aldus het hof.

De rechtbank had eerder geoordeeld dat de Arnhemmer verminderd toerekeningsvatbaar was en legde hem twee jaar cel en TBS met dwangverpleging op. In het hoger beroep hebben deskundigen verklaard dat de verdachte mogelijk geheel ontoerekeningsvatbaar was. Het hof vindt ook dat de verdachte de gijzeling niet kan worden toegerekend, 'mede gelet op het bizarre karakter van de gijzeling en de verwarde beleving daarvan bij de verdachte.'

Wijk afgesloten

In mei 2017 was de Arnhemse wijk Klarendal hermetisch afgesloten. Frans S. gijzelde vier handhavers van de gemeente. Dat deed hij met twee messen, een namaakpistool en een bomgordel. De gijzeling vond plaats in een wijkcentrum aan de Hommelseweg. Na drie uur gaf de Arnhemmer zich over. Hij moest zich uitkleden zodat het arrestatieteam kon kijken of de man geen explosieven of wapens bij zich had. De bomgordel bleek uiteindelijk nep te zijn.

