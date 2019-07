Recordloper Bert van der Lans: 'Volgend jaar ben ik er weer!'

door Sylvia Willems

Thuis in zijn woonkamer vertelt Van der Lans wat er dinsdag precies gebeurde. 'Ik liep gewoon heel goed, een stuk rustiger, nam meer pauze en het ging voorspoedig. Tot in Lent, waar ik struikelde toen ik tegen iemand aan liep. Daar liep ik al wat schaafwonden op.' Na even te hebben gezeten, ging Bert weer door, op weg naar Nijmegen. Daar finishte hij rond 15.00 uur.

Ten val gekomen

Van der Lans: 'Toen ik op de fiets stapte om naar huis te gaan, is het misgegaan. Voor mij stapte een jongen op de fiets en daar ging iets mis met schakelen. Toen ben ik gevallen. Ik voelde al wel meteen dat het niet goed was.'

Van der Lans werd per ambulance naar het Radboudumc gebracht, waar een sleutelbeenbreuk werd geconstateerd. Zijn arm zit nu in een mitella en ook heeft hij de nodige pijnstillers geslikt. De nacht was goed, maar vanmorgen kwam de waarheid wel hard binnen.

Van der Lans raakt voor het eerst geëmotioneerd als hij vertelt: 'Mijn dochter Esther en kleinzoon Beau lopen wel gewoon vandaag. Vanmorgen lag er een ontzettend lief briefje op tafel. Dat doet je dan wel wat, hoor!'

Het briefje dat Bert van der Lans kreeg van zijn dochter en kleinzoon.

Organisatie treurt mee met Bert

Marsleider van de Vierdaagse Henny Sackers betreurt de afmelding van Van der Lans: 'Ik vind het voor Bert een verschrikkelijke tragedie. Vooral omdat het een blessure is die hij niet heeft opgelopen tijdens de mars, maar erna. Ik leef heel erg met hem mee', zegt Sackers.

De marsleider heeft Van der Lans zelf nog niet kunnen spreken. Wel is er contact geweest met familie. Later vandaag hoopt hij bij Van der Lans te bezoeken om hem een hart onder de riem te steken. 'Ik had hem liever vrijdag het cijfer 72 overhandigd.'

'Groot sportmens'

'Bert is een groot sportmens', vervolgt Sackers. 'Ik denk dat hij altijd heeft ingecalculeerd dat dit ieder van ons een keer kan overkomen. Dat hém dit nu gebeurt zal hij als verschrikkelijke pure pech beschouwen.'

'Ik denk dat dit hem in zijn hart best wel pijn doet. Maar hij is strijdbaar genoeg dat hij eraan denkt om volgend jaar een nieuwe poging te wagen. Want zo zit hij wel in elkaar', gelooft Sackers.

Het kruisje met cijfer 72 dat de Vierdaagse speciaal voor Van der Lans liet maken gaat de kluis in. De 87-jarige Nijmegenaar heeft het record nog in handen, maar wordt wel op de hielen gezeten. Sackers: 'In het Vierdaagseparcours loopt ook Dick Koopman uit Alkmaar. Die loopt weliswaar twee Vierdaagsen achter op Bert, maar als het hem beter vergaat dan Bert, zal hij hem misschien naderen.'

Vooruitkijken

Of dat werkelijk gebeurt is afwachten. Want ondanks de tegenslag nu, kijkt Bert van der Lans al wel weer vooruit: 'Nogmaals: het lopen ging goed en volgend jaar duurt nog even. Als het goed gaat, ben ik er volgend jaar gewoon weer bij.'

