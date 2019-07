Troost na sluiten school: Jeugdclub voor kinderen in Zuuk

Voor buurtschap Zuuk en de kinderen die er wonen is het een verdrietige periode. De plaatselijke Zuukerschool sluit vrijdag na 135 jaar definitief de deuren. Maar troost is onderweg: drie moeders hebben een jeugdclub opgericht.

door: Wim van Amerongen

Deze week staat de Zuukerschool in het teken van het afscheid. De 25 leerlingen die nog op de school zaten zullen zich volgend schooljaar verspreiden over andere scholen in Epe. Met De Jeugdclub willen de moeders proberen om ze alsnog bij elkaar te houden door activiteiten te organiseren. 'We willen de jeugd in het dorp meer met elkaar verbinden', vertelt één van de oprichters Monique Scholten. 'Natuurlijk niet alleen de kinderen die op de Zuukerschool zaten, alle kinderen in het dorp.'

Lees ook: Doek valt voor Zuukerschool: verdrietige sfeer

Activiteiten

Samen met Natasja Kamphuis en Marloes van Schoonhoven wil Scholten in actie komen voor de jeugd in het dorp. 'We willen activiteiten voor de jeugd in Zuuk organiseren. Denk aan een tentenkamp, hutten bouwen en speurtochten', aldus Scholten. We willen om de week op woensdagmiddag een activiteit organiseren. 'Het valt misschien te vergelijken tussen een scouting en een animatieteam op de camping', lacht Scholten.

Tentenkamp

De drie moeders broeden nog over de verdere uitwerking van de Jeugdclub en de organisatie van de activiteiten. Inmiddels staat de eerste activiteit al op de agenda. Volgende week zijn de kinderen welkom voor een tentenkamp.

'De inschrijving loopt meteen al storm', vertelt Scholten trots. 'Inmiddels hebben we al twintig aanmeldingen binnen. Veel meer dan we hadden verwacht'. Het is de bedoeling om elk jaar voor de zomervakantie een tentenkamp te organiseren.