Wie weet waar piet is?

Ik ben wanhopig. Mijn lieve piet is vanaf 3 mei niet maar thuisgekomen nadat hij wegvloog. Piet is gigantisch aanhankelijk en tam, het is onmogelijk dat hij niet is opgevallen. Mogelijk is het dat iemand hem (on)bewust onderdak biedt (dmv) met het voeren van de vogels in de tuin. Ik zat op de wc en hoorde pietje roepen naar mij. En steeds, verder en verder riep hij. Ik liep het huis in en hoorde hem nog een keer (waarschijnlijk vanaf de ballustrade) en weg was hij. Ik mis haar heel erg en hoop zo graag dat iemand mij meer info kan geven. Tevens staat er een vindersbeloning van 100,-

Weet u meer? Heeft u Piet in uw buurt gezien? Laat het ons weten door hieronder te reageren!