Jellert Van Landschoot wil belangrijke rol bij NEC

In zijn eerste wedstrijden nam de 21-jarige Belg direct het voortouw. 'Het is mijn taak om belangrijk te zijn voor het team. Het is niet de bedoeling om zomaar even mee te doen. Ik voel me goed. Ik ben hier nu net iets meer dan een week en ik ben goed ontvangen door de staf en de spelers. Het was echt een plezier om hier binnen te komen.'

NEC had een jaar geleden al interesse, maar toen moest hij terug naar Club Brugge. 'Na een goed jaar in Nederland bij Eindhoven wou ik naar België gaan. Nu ben ik alsnog bij NEC, ik ben heel tevreden.'

Er zitten nu vier Belgen in de selectie van de Nijmeegse club. 'Maar de Nederlanders zijn nog in de meerderheid, dat merk je wel. We proberen wel een invloed te hebben op de Nederlanders. Ik ben zelf ook een extravert iemand, ik heb daar geen problemen mee.'