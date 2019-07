Hoe cool is dat?! Musical groep 8 in Theater Orpheus

De musical van groep 8 is voor de leerlingen van drie scholen in Apeldoorn dit jaar wel extra bijzonder. Ze hebben een prijsvraag van Theater Orpheus gewonnen. En daarom mochten zij hun eindmusical in het theater opvoeren.

Er waren 34 basisscholen uit Apeldoorn en omgeving die meededen aan de wedstrijd. Uiteindelijk werden de leerlingen uit groep 8 van De Mheen, De Korf en De Regenboog-Woudhuis uitgekozen door de jury die bestond uit Kinderburgemeester van Apeldoorn Sibel Ozskan, wethouder Onderwijs van Apeldoorn Nathan Stukker en Mirjam Barendregt, de directeur van Orpheus.

Dinsdag stond groep 8 van De Mheen op de planken in een zaal met meer dan 600 plaatsen. De musical Let Dreams Come True was een feestelijke afsluiting van de basisschooltijd.

De leerlingen van De Regenboog Woudhuis traden ook dinsdag op met Gewoon Super. Woensdag is De Korf aan de beurt met Hey World, Here We Come.