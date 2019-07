Groen licht voor zonnepark van acht hectare in Lievelde

De gebroeders Hulshof en het bedrijf Sunvest kunnen de plannen voor een zonnepark van acht hectare aan de Nieuwendijk in Lievelde doorzetten. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft dinsdagavond in Groenlo ingestemd met de plannen.

Op de fractie van Nieuwe Liberalen na waren de overige partijen het eens: het zonnepark is meer dan welkom om als gemeente de doelstelling in 2030 energie-neutraal te zijn te kunnen realiseren. Sunvest is een landelijke ontwikkelaar in zonneparken en de gebroeders Hulshof hebben besloten hun boerenbedrijf niet verder uit te breiden en hebben voor het zonnepark toenadering gezocht tot de Achterhoekse energiemaatschappij AGEM.

'Moeten zonneparken toestaan'

'Er komt geen nieuwe varkensstal, maar er is gekozen voor een duurzame energie', reageerde fractievoorzitter Richard Klein Tank van de PvdA. 'We komen er niet in 2030 als we ook niet naar veldopstellingen kijken. Met alleen zonnepanelen op daken redden we het niet, we moeten zonneparken toestaan.'

Wethouder Bart Porskamp wees op de eind 2018 aangenomen energiemix in Oost Gelre. 'Daarbij gaat het om 18 hectare zonnepanelen op daken, 50 hectare zonneparken, 16 windmolens en nog enkele vergisters voor biomassa', aldus de wethouder, die daarmee geen beletsel zag voor het doorgaan van de plannen in Lievelde.

Betrouwbaar bestuur

VVD en CDA hadden, net als Nieuwe Liberalen, moeite met het feit dat landbouwgrond wordt opgeofferd voor een zonnepark. 'We kijken liever eerst naar daken en retentiegebieden, maar willen ook een betrouwbaar bestuur zijn', stelde CDA-fractievoorzitter Niek Bragt. 'Wat betreft het zonnepark aan de Nieuwendijk: laat het nu maar gebeuren.'

