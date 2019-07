Raad Heerde stemt plan voor hondenbelasting massaal weg

door Rik Kapitein

In deze nota wordt er volop gesproken over de noodzakelijke bezuinigingen van de gemeente of 'ombuigingen' zoals het college ze noemt. Aan de andere kant wordt er ook gekeken hoe er extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. De invoer van hondenbelasting was een van de plannen hiervoor. Het college dacht hiermee jaarlijks 60.000 euro op te halen.

De raad dacht hier radicaal anders over. De ChristenUnie-SGP diende een amendement in om het plan te schrappen uit de nota en dat werd massaal gesteund. Het CDA noemde het tegenhouden van de hondenbelasting zelfs 'een principieel punt'.

Opvangen met precariobelasting

Het voorstel is nu om de extra inkomsten die het college al had gerekend voor de hondenbelasting op te vangen met precariogelden, inkomsten uit de belasting van openbare grond. Probleem voor de begroting is echter dat deze precariogelden na 2021 niet meer mogen worden geheven, dus daar moet nog een oplossing voor komen. Maar daar lijken de hondenbezitters in Heerde zich dus in ieder geval geen zorgen over te hoeven maken.

