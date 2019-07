Rolstoeler doet rustiger aan op Dag van Elst: 'In het begin was het lastig'

Van Dort zit in een rolstoel als gevolg van een zwaar ongeval tijdens een militaire missie in Afghanistan. Hij reed op een bermbom en verloor daarbij zijn beide benen. De Vierdaagse kan hij echter alsnog voltooien, want dat is toegestaan met een rolstoel.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Niet meer als eerste

Vorig jaar maakte de organisatie hem echter wel duidelijk dat hij niet te vroeg van start mocht en ook niet voor iedereen uit mocht gaan. Die beperking aanvaardde hij en dus kwam hij op de Dag van Elst niet als eerste over de meet. 'Ik doe het voor mezelf. En ja, ik mocht niet zo hard', zegt hij.

'In het begin was het lastig om me in te houden. Maar je merkt dat hoe langer je aan het rollen bent, hoe sneller je weer in je oude ritme komt', zegt Van Dort. 'Dus dan ga je eigenlijk weer te hard. Maar zover ik weet, had ik mijn beide stempeltjes gehaald. Dus toen dacht ik: ik kan wel doorrollen.'

Dit jaar legde Van Dort voor de eerste keer de afstand van 50 kilometer af. 'Het zijn er maar tien meer', zegt hij. 'Het zit meer tussen je oren. Als je de 40 kan, kun je de 50 ook.'

