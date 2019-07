Word vrijwilliger bij het Hospice in Zutphen

De ruim honderd vrijwilligers in ons hospice zijn onmisbaar. De zorgvrijwilligers richten zich op dat wat nodig is voor onze gasten en hun familie. Zij ondersteunen bij de lichamelijke verzorging en bij het eten en drinken. Zij geven een luisterend oor en houden een gesprekje. Ook lezen ze voor, luisteren ze samen met u naar muziek of maken ze een wandeling. Daarnaast richten de vrijwilligers zich op ondersteuning van de familie en bieden ze troost op de momenten wanneer dat nodig is.

Vrijwilliger worden

Zonder onze vrijwilligers kan het hospice niet functioneren. Daarom zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken mensen. Een speciale vooropleiding of werkervaring is niet vereist. Wel de juiste motivatie en de bereidheid om trainingen en cursussen te volgen.

We vragen van de zorgvrijwilligers een inzetbaarheid van twee dagdelen van 4 uur per week. Elke twee weken moet één van de dagdelen in een weekend vallen.

Daarnaast zijn er in het hospice een groot aantal andere werkzaamheden die ook door vrijwilligers gedaan worden zoals de administratie, het secretariaat, tuinonderhoud, klusjes, bloemen, boodschappen, enzovoorts. Ook het bestuur van het hospice en het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen bestaat uit vrijwilligers.



Als u belangstelling heeft om het team van Hospice Zutphen te versterken, neem dan contact op door hieronder te reageren!