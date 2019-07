Voerbakken en benches gezocht voor zwerfhonden op Curaçao

Onze Stichting DOG Curaçao is een kleine stichting, opgericht op 16 september 2014.

Het doel van de Stichting DOG Curaçao is het verzorgen van kansarme honden op Curaçao. In huize DOG mogen hondjes, die weinig of geen kans hebben om nog geadopteerd te worden, heerlijk samen zijn.

Huize DOG is een sanctuary waar ze allemaal samen wonen, spelen, eten en verzorgd worden. Wij hebben steun van een geweldig team van dierenartsen die ons altijd helpen en adviezen geven.Er is een schrijnend te kort aan opvang voor honden op Curaçao dus waar we kunnen helpen doen we dat graag.



De kosten voor de verzorging worden volledig betaald van donaties die gedaan worden aan Stichting DOG Curaçao. Daarnaast zijn wij ook dankbaar op zoek naar dierenbenodigdheden als: Voerbakken, Benches en evt medicatie die over is.

Wilt u deze stichting helpen? Kijk hier voor meer informatie of laat hieronder een reactie!