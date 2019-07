Wordt Wilma de eerste Vierdaagseburgemeester? 'Het lijkt me geweldig leuk'

Het Vierdaagsemuseum van Omroep Gelderland is een gehaakte burgemeestersketting rijker. Maker is Wilma Seegers uit Nijmegen, die maar wat graag de 'eerste Vierdaagseburgemeester' wordt. 'Mijn hart ligt bij de Vierdaagse. Ik vind het zoiets bijzonders.'

Wilma was dinsdag te gast in het 4Daagse Journaal, waarin ze een pleidooi hield voor de aanstelling van een Vierdaagseburgemeester. 'Er is al een nachtburgemeester, een dorpsburgemeester en meneer Bruls natuurlijk', doelt ze op de 'echte' burgemeester van Nijmegen.

Vierdaagsetuin

Enkele jaren geleden deed ze al een oproep voor een Vierdaagseburgemeester. Lopend over de Wedren stuitte ze op verschillende geschikte kandidaten. 'Maar dat is uiteindelijk niks geworden', vertelt ze. Wilma stelt nu voor zelf de nieuwe rol te vervullen. 'Het lijkt me geweldig leuk.'

Wilma heeft de tuin van haar huis in Nijmegen versierd. Haar 'Vierdaagsetuin' is twee jaar geleden ontstaan en is helemaal oranje-groen. Er is onder meer een strijkservice voor wandelaars en een dierenopvang. 'De diertjes moeten ook verzorgd worden', zegt ze.

'Volgend jaar een nieuwe kans'

Als nieuwbakken Vierdaagseburgemeester wenst ze deelnemers op de eerste plaats veel succes met de wandeltocht. 'Daarnaast zou ik willen zeggen: geniet ervan. En om met de woorden van Maarten van der Weijden te spreken: lukt het dit jaar niet, dan is er volgend jaar een nieuwe kans.'

De burgemeestersketting die ze zelf heeft gehaakt, schenkt ze aan het Vierdaagsemuseum. In deze speciale kast staan de mooiste spullen met de beste verhalen in de uitzendingen van Omroep Gelderland.

Het is niet het enige nieuwe haaksel in het museum. Ook een Vierdaagsemuis kreeg dinsdag groen licht van conservator Odette Straten van het Museum Het Valkhof. De muis is speciaal door Ans Miltenburg gemaakt voor het Vierdaagsemuseum. Eerder haakte ze al drie andere muizen voor haar dochter, schoonzoon en kleinkind, die dit jaar samen de Vierdaagse lopen. De muis geldt als 'het symbool van alle mascottes in de Vierdaagse'.

