Zwarte Cross: niet alleen organisator verdient, buurt profiteert mee

Daar heeft de gemeente Oost Gelre ook een speciale regeling voor; er is dus niets illegaals aan. Henri en Dini Wisselink uit Vragender draaien zelf de groepsaccommodatie Meekes, maar de dochter des huizes Henrike is verantwoordelijk voor de tijdelijke camping er vlak naast. Op donderdag komen daar de eerste gasten, op vrijdag staan er bijna 190 uit heel Nederland en België.

Per huifkar naar festivalterrein

De gasten kunnen comfortabel verblijven, want de gelegenheidscamping beschikt over een toiletgebouw, drie douches en in een schuur speciaal ingerichte ontbijtzaal. De festivalgangers worden per huifkar naar het terrein van de Zwarte Cross gebracht. 'Een stukje extra service', zegt campinghouder Henrike Wisselink.

Bekijk hier de laatste voorbereidingen voor de Zwarte Cross met beelden van de camping (tekst gaat verder onder video):

'Ontzettend gezellig'

'Het is vooral ontzettend gezellig', zegt Henrike, die in het verleden zelf naar de Zwarte Cross ging maar nu al vier jaar de gelegenheidscamping runt. 'Het is echt heel leuk, de sfeer en het Zwarte Cross-gevoel willen wij ook uitdragen op onze camping.'

De camping is met name voor 40-plussers en gezinnen met kinderen bedoeld, waardoor het in de nacht ook stil is op het veld. Daarmee wil de camping zich onderscheiden van de camping bij de Zwarte Cross zelf, waar met name ook jongeren komen.

In totaal zijn er tientallen gelegenheidscampings in de buurt van Lichtenvoorde tijdens de cross en het festival.