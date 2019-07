Maanden cel voor ontvoering baby en mishandeling partner

Zonder toestemming van de moeder, wie alleen het wettelijk gezag over hun zoontje had, zette hij de baby van zes maanden in een Maxi-Cosi zonder gordel en snelde hij weg in zijn auto waarvan de achterdeur nog openstond. Spanningen liepen op na een ruzie met zijn partner.

Tijdens de inhoudelijke behandeling eerder deze maand kwam naar buiten dat de man het slachtoffer met een internetkastje op haar hoofd zou hebben geslagen, ze op bed zou zijn gegooid door hem en dat hij haar een doek in de mond heeft geduwd.

Agenten slaagden er niet in om de vader tegen te houden. De politie startte na de ontvoering een klopjacht waarbij een heli werd ingeschakeld.

Broodmes in ledikantje

Het jongetje is ongeveer twee uur later alleen gevonden in het huis van de moeder. De baby lag huilend op zijn buik in een ledikant. Tussen het matras en het ledikant vond de politie ook nog eens een broodmes met de scherpe kant naar boven. 'Daarnaast is de man met zijn zoontje de straat op gegaan, terwijl zijn zoontje voor de tijd van het jaar dun was gekleed', voegt de rechtbank toe.

De rechter neemt het de man dan ook kwalijk dat hij 'totaal onverantwoord met de veiligheid en gezondheid' van zijn zoontje is omgegaan. De Arnhemmer heeft van de rechtbank een celstraf van vier maanden gekregen. Die straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

