50 bouwprojecten Ede in de problemen vanwege stikstofuitspraak

Vijftig bouwprojecten in Ede staan op losse schroeven vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State. Onder meer de plannen voor het World Food Center (WFC) en de bouw van 850 woningen in de gemeente moeten opnieuw bekeken worden. Dat blijkt uit navraag van Omroep Gelderland.

De hoogste bestuursrechter veegde het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) eind mei van tafel. De aanpak is onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en in strijd met Europese regels, luidde de conclusie. En dat heeft gevolgen voor de bouwplannen in Ede.

Grote gevolgen

Met het PAS was het mogelijk te bouwen bij natuurgebieden. Die stikstofuitstoot die daarbij vrijkwam, mocht namelijk gecompenseerd worden met stikstof-verlagende maatregelen voor de lange termijn. Maar die compensatie is van tafel. De gevolgen voor Ede, als groene gemeente aan de rand van de Veluwe, zijn groot. De verwachting is dat de vertraging de gemeente veel geld gaat kosten. Hoeveel precies is nog onduidelijk.

Eén van de projecten die opnieuw tegen het licht moet worden gehouden, is het prestigieuze plan voor het World Food Center, dat onlangs nog een flinke financiële tegenvaller kende. Het WFC zou in 2022 klaar moeten zijn.

Vertraging of afstel?

Vijftig projecten, waaronder ook 850 woningen, lopen naar verwachting forse vertraging op. Ze zijn niet per definitie van de baan, stelt een woordvoerder van de gemeente. Er moet grondig gekeken worden of de projecten 'binnen bestaande regelgeving of met behulp van nieuwe regelgeving' alsnog gerealiseerd kunnen worden .

Voor zeven bouwprojecten verwacht de gemeente dat die met aanpassingen door kunnen gaan. 39 projecten zijn bestempeld als 'risicovol' en voor vier valt definitief het doek als de regels niet veranderen, omdat stikstofontwikkeling daar ver boven de nu toegestane waarde zou uitkomen.

Stikstof in bouw: Vrachtwagens, bouwmachines, auto's en bijvoorbeeld gasinstallaties zorgen voor stikstof. Te veel stikstof is schadelijk voor de natuur. Kwetsbare planten en bomen verdwijnen dan en worden overwoekerd door onkruid.

De stopgezette projecten betreffen de bouw van zeventig woningen en een dorpshuis in Otterlo, de ontwikkeling van bedrijventerrein Harskamp en de vernieuwing van het Noordplein bij station Ede-Wageningen.

Wat het vierde bouwproject is, wil de gemeente niet zeggen. Ook wil de gemeente geen volledige lijst met 'risicovolle' projecten laten zien. 'We kiezen er bewust voor de precieze lijst met projecten vertrouwelijk te houden, om speculatie te voorkomen', zegt de woordvoerder.

