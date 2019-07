SP wil duidelijkheid over einde Breng Flex: 'Dit hadden ze eerder kunnen bedenken'

SP Gelderland wil duidelijkheid over het feit dat de Breng Flexproef in de regio Arnhem en Nijmegen per december door de provincie wordt beëindigd. De partij wil weten welke alternatieve oplossingen worden overwogen en hoe de provincie die denkt te bekostigen.

door Thomas Overdijk

De partij is het wél eens met het stoppen van de proef. Ze vraagt zich zelfs af waarom de provincie nu al aangekondigd heeft om de stekker eruit te trekken, terwijl Breng Flexauto’s nog tot december doorrijden. ‘Als het financieel zo mislukt is, stop er dan meteen mee. Ze hadden dit ook wel veel eerder kunnen bedenken’, vindt Maurits Gemmink, fractielid van SP Gelderland.

Naar aanleiding van een artikel van Omroep Gelderland over de stop van de proef, heeft hij vragen gesteld aan de provincie. Petra Borsboom vertelde destijds dat er inmiddels alternatieven worden overwogen zoals de provinciebrede inzet van een regiotaxi. Welk alternatief er ook geboden wordt, het gaat volgens haar in ieder geval om ‘een fijnmazig systeem waar ook mensen met beperkte vervoersmogelijkheden fatsoenlijk worden bediend.’

Zie ook: Provincie stopt met Breng Flex: 'Gelderland stapt terug in de tijd'

'Laten we de buslijnen terugbrengen'

‘Ze hebben het dus over een fijnmazig systeem, dat willen ze dan combineren met een taxiservice. We zijn bang dat ze dat met een WMO-taxi (wet maatschappelijke ondersteuning) zoals Avan willen uitvoeren. Dat lijkt mij een hele vreemde wending’, vertelt Gemmink. Hij is bang dat het WMO-geld dan wordt opgemaakt, terwijl er juist een budget is voor openbaar vervoer.

‘Laten we de buslijnen terugbrengen in Arnhem en Nijmegen’, stelt de SP’er voor. ‘Kosten per reiziger voor de bus zijn een stuk goedkoper.’ Volgens hem legt de provincie nu nog niet voldoende uit waar de kansen liggen om het openbaar vervoer in de regio goedkoper te maken.

'Dat moet de gemeente regelen'

Petra Borsboom van de provincie Gelderland vertelt dat zij nu niet teveel wil ingaan op de vragen van de SP. ‘Daar gaan we gewoon officieel antwoord op geven.’

Ze legt verder wel uit dat de regeling van WMO een gemeentelijke taak is en dat de provincie daar in ieder geval geen potje voor heeft: ‘Dus dat moet de gemeente regelen.’ Daaraan voegt ze toe dat Gelderland wél de enige provincie in Nederland is die nog meebetaald aan de WMO-taxi.

Snellere, langere of extra bussen

De meest voor de hand liggende oplossing is volgens haar een combinatie van de WMO-taxi en het OV-vangnet. Dat vangnet houdt in dat die regiotaxi voor mensen met beperkte openbaar vervoersmogelijkheden net zoveel kost als voor WMO-gebruikers. Momenteel is de provincie in gesprek met de taxiservice Avan.

Over de wens van Gemmink om buslijnen 'terug te brengen', haalt Borsboom de OV-visie aan, een aantal jaar geleden opgesteld door de Provinciale Staten: ‘De kern van die visie is dat lijnen waar mensen veel gebruik van maken worden versterkt door bijvoorbeeld snellere, langere of extra bussen in te zetten in combinatie met een flexibel systeem zoals Breng Flex. Daarbij hoort ook het terugdringen van lege bussen.’