Sportfondsen Nederland dreigt Culemborg met rechter om zwembad

De Groot zei maandag in een commissievergadering van de Culemborgse gemeenteraad dat hij al in november vorig jaar contact heeft opgenomen met het huidige zwembadbestuur omdat het financieel niet goed ging met het bad. Daarna heeft hij niets meer vernomen van de Stichting Zwembad Culemborg. Pas op 20 juni kreeg de regiomanager Sportfondsen van de gemeente te horen dat hij weer contact moest opnemen met het zwembadbestuur. Die had echter toen al een andere gegadigde voor de exploitatie van het bad gevonden.

Sportfondsen voelt zich gepasseerd en vindt de hele procedure verkeerd. 'De jurist van de gemeente vindt de gevolgde procedure goed, die van ons niet', zegt De Groot. 'Dan is er maar één die uit kan maken wie gelijk heeft en dat is de rechter'.

Financiële problemen

Het zwembad in Culemborg, dat nog maar drie jaar open is, kwam in financiële problemen door het gebrek aan vrijwilligers en door technische storingen. Het alternatieve plan, dat het zwembadbestuur samen met het bedrijf Optisport heeft opgesteld, voorziet wel in een extra bijdrage van de gemeente, maar ook in het voortbestaan van het bad voor de komende tien jaar.

