Bulgaarse zwerfkat Lodewijk vermist in Arnhem: 'We zijn radeloos'

De kat van Audrey en Mario Drent wordt sinds vorige maand vermist in de Arnhemse wijk De Laar-West. ‘Ik snap dat dit dagelijks gebeurt, maar Lodewijk is een bijzondere kater’, vertelt Audrey. Het beestje komt namelijk helemaal uit Sofia, Bulgarije.

‘Daar heeft hij de eerste twee maanden van zijn leven gezworven’, laat Drent weten. Lodewijk is daar opgevangen door een dierenwelzijnsorganisatie. Het diertje is toen in november 2018 geadopteerd door de Arnhemmers.

Daar kwam Lodewijk te wonen bij de oudere poes Coco en bij Diva, het hondje van Audrey en Mario. ‘Hij speelt ook altijd vrolijk met Diva. Lodewijk is eigenlijk zelf meer een hond dan een kat. Zo aanhankelijk en speels’, vertelt Mario.

'Heel De Laar-West kent hem'

Het stel is radeloos. De twee hebben inmiddels al posters opgehangen bij supermarkten en aan lantaarnpalen. Ook hebben ze een Facebookpagina gemaakt voor Lodewijk en zetten ze om vier uur ‘s ochtends de wekker om op zoek te gaan.

‘Bijna heel De Laar-West kent hem al’, vertelt Mario. ‘We zijn er echt zo verdrietig over. Inmiddels zijn we bang dat hij bij een ander huis is blijven hangen of dat hij ontvoert is. Zo’n beestje wordt gewoon echt uit je gezin gerukt.’

In augustus verhuizen Mario en Audrey Drent naar Duiven. Ze hadden al allerlei plannen om hun tuin daar in te richten zodat Lodewijk nooit kan ontsnappen. ‘Wat willen we graag dat hij dan thuis is’, besluit Audrey.