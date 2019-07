Tielenaar krijgt 18 jaar cel en tbs voor verkrachten en doden Nathalie Polak

Een 47-jarige Tielenaar is dinsdag veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van Nathalie Polak uit Buren. Ook is hij schuldig aan brandstichting in haar appartement.

Nathalie werd in de nieuwjaarsnacht van 2018 om het leven gebracht. Op 1 januari werd het lichaam van het slachtoffer gevonden in haar woning. Uit onderzoek bleek dat de 21-jarige vrouw meerdere keren met een wodkafles op haar hoofd was geslagen en daarna was vastgebonden op bed. Vervolgens was er brand gesticht in haar appartement.

De Tielenaar gaf eerder toe dat hij Nathalie de fatale klappen heeft verkocht. Maar hij spreekt van noodweer omdat zij hem zou hebben aangevallen. De man ontkent de verkrachting en brandstichting. Hij zegt dat hij een seksuele relatie had met het slachtoffer.

Stoornissen

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Deskundigen oordeelden dat de man tijdens zijn daden stoornissen had. Als hij zonder behandeling zou terugkeren in de maatschappij, bestaat er een hoog risico op gewelddadig gedrag.

De rechtbank volgt de deskundigen hierin en oordeelt dat het noodzakelijk is dat aan de man de maatregel van tbs met dwangverpleging wordt opgelegd. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van ruim 25.000 euro betalen aan de ouders van Nathalie voor onder meer de kosten die zij hebben gemaakt voor de uitvaart en voor immateriële schade.

De moeder van Nathalie vertelde eerder in de rechtszaal hoe het leven van de familie is veranderd door het overlijden van haar dochter. 'Alle leuke momenten zijn weg, de feestdagen zijn anders. Wij zijn van binnen kapotgemaakt.'

