Hoera, het is weer weekend! En dit is er allemaal te doen in Gelderland

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Er wordt vandaag onweer en hagel verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Wat de consequenties voor buitenevenementen zijn is nog niet bekend.

Salsadansen in Voorst

Gek op latin muziek en salsadansen, dan moet je dit weekend naar Voorst. Daar wordt voor de derde keer Latin Lounge on the Beach gehouden. Zaterdag en zondag kun je op het strand dansworkshops volgen en 's avonds lekker gaan dansen. Je kunt overnachten op de camping, maar je kunt ook één dag gaan.

Boeken, boeken en nog eens boeken in Bredevoort

Nog op zoek naar een mooi boek voor je zomervakantie, dan is de Internationale Boekenmarkt in Bredevoort wellicht wat voor je. Zondag bieden diverse Nederlandse en Duitse boekhandelaren hun boeken aan rondom de Koppelkerk. De boekenmarkt gaat om 10.00 uur van start en duurt tot tot 16.00 uur.

Zomerkermis in Harderwijk is terug

De Zomerkermis in Harderwijk is weer terug van weggeweest. De kermis werd in 2015 voor het laatst gehouden op het evenemententerrein aan de Parkwe, maar vanaf dit weekend kun je weer dagenlang in de verschillende attracties stappen. De kermis duurt nog tot en met 27 juli.

Vijf zaterdagen genieten van jazz

Vijf zaterdagen lang in de zomer betreden jazzartiesten het podium in Epe tijdens Jazz Comes To Town. Deze zaterdag treden Saxotones Grooves Mission en The Etta James Experience op. Het gratis festival is te bezoeken vanaf 16.00 uur.