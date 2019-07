'Alles is mogelijk in een rolstoel': Uruzgan-veteraan begonnen aan tweede Vierdaagse

door Sven Strijbosch

Van Dort verloor zijn benen tijdens een militaire missie in Uruzgan en kwam in een rolstoel terecht. 'Ik ben uitgezonden naar Afghanistan, daar ben ik op een bermbom gereden', vertelt de militair. Hij wist zichzelf, ten koste van zijn benen, na de explosie uit het wrak te bevrijden.

Moeder Dien weet het nog als de dag van gisteren: 'De bel gaat en er staat iemand van Defensie voor de deur. Dan weet je dat er iets mis is.' Het leven van haar zoon hing dan ook aan een zijden draadje.

Ondanks het verschrikkelijke incident is bij de pakken neer zitten er niet bij voor de veteraan. Vorig jaar rolde hij zijn allereerste Vierdaagse. Onder toeziend oog van zijn ouders verscheen Van Dort als eerste op de Wedren.

Wegen nog niet afgesloten

Sommige wegen waren nog niet eens afgezet toen de rolstoeler voorbij raasde. 'Ja, ik rij gewoon mijn eigen tempo. Met de rolstoel is dat gewoon vrij snel', lacht Van Dort. Om iets later binnen te komen rolt hij dit jaar de 50 kilometer in plaats van de 40 kilometer. 'Ik ga ook wat vaker stoppen en rusten', stelt hij.

Ouders Dien en John staan met de rolstoeler op de camping in Overasselt. Na hun zoon 's nachts te hebben uitgezwaaid, fietsen ze in de loop van de ochtend naar de finish om Ronald daar op te wachten. 'Ronald pakt het allemaal heel positief op. Hij is altijd bezig en doet aan van alles mee. We zijn heel erg trots', vertelt Dien in de vroege, eerste Vierdaagse-ochtend.

Twaalf keer de Vierdaagse

Voorlopig blijft de veteraan in Nijmegen komen voor de Vierdaagse. 'Ik wil het mooiste kruisje hebben. Dat is de twaalfde', vertelt hij. 'Dan heb je het kruisje met het kroontje en het nummertje erop.' Als Van Dort deze Vierdaagse uitrolt heeft hij dus nog tien Vierdaagse-edities te gaan.

