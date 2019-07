Sportfondsen voelt zich gepasseerd voor exploitatie Culemborgs zwembad

Sportfondsen had ook betrokken willen worden bij de toekomstige exploitatie van zwembad de Waterlinie. Dat bleek maandagavond tijdens een commissievergadering in Culemborg.

Het zwembadbestuur wil een externe exploitant aantrekken om de financiële tekorten te kunnen dekken en bereikte een principeovereenkomst met Optisport. Met Sportfondsen werden geen gesprekken gevoerd. De regiomanager van het bedrijf betwijfelt of de exploitatie niet openbaar aanbesteed had moeten worden en wil hier een punt van maken. 'Misschien kunnen wij het nog goedkoper', aldus Pieter de Groot.

Het zwembad heeft financiële problemen. Als er niets gebeurt komt het zwembad per jaar 200.000 euro te kort. Aanvankelijk wilde het college het zwembad daarom eind dit jaar sluiten. De Stichting Zwembad Culemborg kwam onlangs met een plan; naast de jaarlijkse subsidie van 300.000 euro, is per jaar 16.000 euro extra nodig. Ook heeft het zwembad een eenmalig bedrag van meer dan een ton nodig.

De Groot van Sportfondsen had in november nog een gesprek met het zwembadbestuur en zocht begin dit jaar ook contact met de wethouder om hulp aan te bieden en belangstelling te tonen.

Sportfondsen kreeg vervolgens het advies te wachten tot 20 juni. Daarna werd het bedrijf verwezen naar zwembadbestuur, maar die wisten niets van de belangstelling. Inmiddels was al Optisport in beeld gekomen. Volgens de Groot is het van belang voor de bevolking van Culemborg om te weten wat Sportfondsen had kunnen betekenen.

'Het is niet leuk allemaal', zegt De Groot over de stand van zaken. Donderdag beslist de Culemborgse raad of het zwembad extra geld krijgt.