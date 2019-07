Raad Voorst wil strengere regels voor gevaarlijke afvalstromen na branden Attero

Het college van Voorst moet aandringen op aangepaste wet- en regelgeving voor gevaarlijke afvalstromen bij de organen die deze regels opstellen en handhaven. Met een motie, die gesteund werd door alle partijen, riep de gemeenteraad daar maandagavond toe op. De aanleiding is de brand bij afvalverwerker Attero in maart.

Door: Madelien Jansen

Sinds de brand maken omwonenden zich zorgen over hun veiligheid. Tijdens de raadsvergadering constateerde de gemeenteraad maandagavond dat Attero inmiddels diverse stappen in de goede richting heeft gezet, maar dat zij toch wil dat het college in actie komt.

Huidige regelgeving onvoldoende

De raad stelt dat met de huidige regelgeving niet kan worden voorkomen dat omwonenden overlast ervaren. Dat de gemeente formeel geen middelen heeft om regels voor het verwerken van afval op te stellen, is volgens de raad nog geen reden om niets te doen. Daarom roept zij het college op om bij de bevoegde organen aan te dringen op aangepaste wet- en regelgeving voor gevaarlijke afvalstromen. Dit zijn de omgevingsdienst Veluwe IJssel, de provincie Gelderland en het Rijk.

Sinds de grote brand bij de afvalverwerker op 2 maart is er een groeiend gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners. Algemeen Belang Wilp-Achterhoek wilde na de brand graag met de afvalverwerker om tafel. Dat is inmiddels gebeurd. De afvalverwerker heeft laten zien dat zij diverse maatregelen heeft genomen. Hans de Haan, voorzitter van het Algemeen Belang Wilp-Achterhoek, sprak nadien over een voorzichtig begin van het vertrouwensherstel. 'We hopen dat ze hun woorden omzetten naar daden.'

Scherpere regels

Het Algemeen Belang drong er na de brand al bij het college van Voorst op aan om de regels voor de afvalverwerker te verscherpen. Het gemeentebestuur liet toen echter weten niet veel te kunnen doen. 'We hebben formeel geen middelen', klonk het tijdens de raadsvergadering.

Dat het college alleen weinig kan betekenen, snapt de Haan. 'Maar als er meer gemeenten zijn met deze zorgen, kunnen ze samen bij de bevoegde organen aandringen op strengere regelgeving.' Volgens wethouder Harjo Pinkster heeft het college eerder dit jaar geprobeerd om contact te leggen met gemeenten die een vergelijkbare situatie kennen, maar leverde dit geen resultaat op.

Ook branden in Drenthe

Door recente branden bij een vestiging van Attero in het Drentse Wijster hoopt de Haan dat het onderwerp nu bij meer gemeenten op de agenda komt. Zodat zij samen bij de provincie en het Rijk kunnen aandringen op strengere regels. In Midden-Drenthe was het in het afgelopen half jaar zes keer raak. Het Voorster college liet maandagavond weten dat zij op de hoogte is van de situatie in Drenthe.

De motie, ingediend door D66 en het CDA en unaniem door de raad gesteund, roept het college nu ook op om dat contact met gemeenten die een vergelijkbare situatie kennen opnieuw te zoeken. 'Bestuurlijk kunnen we niet wegkijken in dit hele verhaal', zei Bert van de Zedde van het CDA.

Zie ook: