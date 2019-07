Regels kamerverhuur Wageningen definitief op de schop

door Joukje Valkenburg - Beiboer

Door de nieuwe regels worden studentenhuizen meer verspreid over de stad. Dat moet de 'leefbaarheid' in wijken verbeteren. Bovendien krijgen starters meer kans op een woning, is het idee. Relatief goedkope woningen in dezelfde straat kunnen namelijk niet meer massaal door ouders of investeerders opgekocht worden.

Eén partij tegen

Alleen studentenpartij Connect Wageningen stemde tegen het kamerverhuurplan. De partij vindt het percentage toegestane studentenhuizen in een straat te laag. Vijf procent staat niet in verhouding tot het hoge aantal studenten in de stad, stelt Connect.

Omroep Gelderland ging dit weekend op bezoek bij studenten die bang zijn dat ze door de nieuwe regels hun huis uit moeten (tekst loopt door onder video):

Bovendien: 'Het gaat niet alleen om studenten', zegt Melissa van der Lingen (Connect Wageningen). Ook starters, onderzoekers aan de universiteit (PhD'ers) en mbo-scholieren delen vaak samen een woning. De nieuwe kamerverhuurregels gelden ook voor hen. Daarom zijn er volgens de partij veel meer kamerverhuurlocaties nodig.

Maar Connect wist de gemeenteraad niet te overtuigen. Een poging om het percentage te verhogen naar 10 procent, sneuvelde.

Bewoners villawijk overwegen rechtszaak

Bewoners van villawijk Wageningen Hoog, die voor de stemming naar het gemeentehuis waren gekomen, reageerden na afloop teleurgesteld. Ze zijn bang voor verloedering van hun wijk: dat oudere woningen worden opgekocht door investeerders, vervolgens in slechte staat worden verhuurd voor kamerverhuur en niet meer goed onderhouden worden.

'En je kunt nooit iemand aanspreken want degene die je vandaag aanspreekt, morgen is die er niet meer', zegt René Koopman, buurtbewoner. Volgens hem komen er in Wageningen Hoog 30 woningen in aanmerking voor kamergewijze verhuur. Tot nu toe was dat daar niet toegestaan.

De bewoners overwegen naar de rechter te stappen. 'Of civielrechtelijk of publiekrechtelijk, om te kijken wat we er aan kunnen doen', zegt Koopman.

Verschil nieuwe en oude regels in een notendop

Op dit moment is het nog zo dat 15 procent van de woningen in een straal van 50 meter een huis met woningdelers mag zijn. Dat verandert naar maximaal 5 procent in een straat. Omdat veel huizen in Wageningen Hoog ver uit elkaar staan, konden er geen studentenhuizen komen.



Bijvoorbeeld: In een straal van vijftig meter staan 2 huizen. Als dan 1 huis een studentenhuis zou zijn, werd de 15-procent norm overschreden. Maar straks mag 5 procent van de huizen in een straat bewoond worden door bijvoorbeeld studenten. En in kleine straten met minder dan 20 woningen, is ten minsten 1 kamerverhuurpand toegestaan. Dus wordt het wel mogelijk om studentenhuizen in de villawijk te krijgen.



De plannen zijn bedoeld voor woningen met kamerverhuur. Grote wooncomplexen voor studenten vallen daarbuiten.

VVD'er Marc Kiel wilde projectmatige kamerverhuur en de verloedering die dat mogelijk meebrengt, voorkomen door het maximum toegestane aantal kamers voor verhuur per huis te verlagen van 10 naar 6. Maar ook dat voorstel sneuvelde maandagavond. Alleen het CDA stemde er mee in.

Na een jaar worden de kamerverhuurregels geëvalueerd.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier