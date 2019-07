Veilig feesten op de Vierdaagse: 'Crowdmanagement Nijmegen uniek'

Tijdens het grootste publieksevenement van Nederland, dat dinsdag van start gaat, worden anderhalf miljoen bezoekers verwacht. In de crowdcontrolruimte in het politiebureau van Nijmegen staan enkele tientallen schermen. Via een joystick kunnen observanten camera's in de stad draaien en inzoomen. 'We hebben het evenemententerrein ingedeeld in vijf zones', vertelt Leon Jansen van Team Technisch Toezicht. 'Per zone hebben we twee observanten die de camera's in de gaten houden. Elk half uur doen we een telling om te zien hoe druk het is.'

Die drukte wordt uitgedrukt in procenten. 'Bij een drukte van zeventig procent nemen we maatregelen. Dat kan zijn dat er lichtkranten in de stad aangezet worden. Die adviseert mensen om een andere locatie te zoeken, zodat het daar minder druk wordt.' Vooral de routes van en naar muziekpodia worden gescreend op drukte om veiligheid te garanderen.

Gecombineerde actie

Het crowdmanagement tijdens de Vierdaagsefeesten is een flinke operatie die ook meer mankracht vereist dan een doorsnee zaterdagavond. 'Per zone zijn er vijftien mensen actief. Daarnaast hebben we een aantal mensen die als biker ingezet kunnen worden. We hebben de Mobiele Eenheid en de Aanhoudingseenheid op de achtergrond klaarstaan. En we hebben nog een gecombineerde actie van verschillende teams die zich richt op opsporingsgerelateerde feiten.'

Jansen benadrukt dat de samenwerking belangrijk is met de organisatie van de Vierdaagsefeesten, en andere partijen zoals ondernemers. Zo wordt er bijvoorbeeld overlegd over de programmering om publieksstromen goed te spreiden. 'Die samenstelling van maatregelen maakt het crowdmanagement in Nijmegen uniek. Vanuit het hele land heeft men daar belangstelling voor. Onder meer van andere grote evenementorganisators zoals de Elfstedentocht. Wij zijn het grootste meerdaagse publieksevenement van Nederland. En elk jaar slagen we er toch in om dat redelijk gecontroleerd te laten verlopen.'

Verdrukking bij Lil' Kleine

Toch kon niet voorkomen worden dat mensen zeggen zondagavond in de verdrukking te zijn geraakt bij het concert van Lil' Kleine. 'Waarschijnlijk heeft dat met de programmering te maken. We hebben ook gestuurd op de drukte op de Waalkade. Maar waar het dan verkeerd is gegaan kan ik op dit moment geen antwoord op geven', aldus Jansen.

Zondagavond bezochten 220.000 mensen de Vierdaagsefeesten, 10.000 minder dan vorig jaar. Het totale bezoekersaantal na twee dagen feesten staat nu op 425.000.

