Voorst in de race voor 'Groenste gemeente van Europa'

door Madelien Jansen

De competitie is niet mals: er zijn inzendingen uit Italië, Hongarije, Oostenrijk, België, Ierland, Tsjechië en Duitsland. Voorst haalt daarom dinsdag alles uit de kast om indruk te maken op de zevenkoppige jury.

Sightseeing in Twello

Wandelend, fietsend en met een bus krijgen de juryleden de highlights van de gemeente te zien. Ben Roeterd van de gemeente Voorst vertelt wat het programma zoal behelst. 'Burgemeester Jos Penninx heet het gezelschap eerst welkom op het gemeentehuis, waar zij een korte film te zien krijgen.' Vervolgens gaat de jury op pad voor een wandeling door Twello, langs bezienswaardigheden en presentaties van inwoners.

Via een koptelefoon krijgen de internationale gasten onderweg in het Engels uitleg. Eeuwenoude bomen in het centrum, de aanleg van een klompenpad door het buitengebied en bij jeu-de-boulesbaan wordt even stilgestaan. Ook gaan de juryleden langs bij de imkervereniging Voorst, waar ze uitleg krijgen over de bijen en de bijbehorende tuin, die allerlei insecten aantrekt.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Wat is de Entente Florale Europe?

Vorig jaar won Twello de nationale groencompetitie Entente Florale. Dit gaf de gemeente de mogelijkheid om mee te doen aan de internationale variant, de Entente Florale Europe, die georganiseerd wordt door de Europese vereniging voor bloemrijkheid en landschap. Een wedstrijd die al sinds 1975 wordt gehouden.

Elke deelnemende gemeente krijgt bezoek van een internationale jury. Zij kijkt naar het groenbeleid in de breedste zin van het woord. Er wordt gekeken naar thema's als duurzaamheid, landschap, biodiversiteit, het afvalbeleid en de buiteninrichting. Maar ook zaken als recreatie, cultuurhistorie, erfgoed, communicatie en participatie spelen een rol in het oordeel van de jury.

Burgerinitiatieven

Roeterd hoopt met de diverse Rijksmonumenten en landgoederen indruk te maken op de jury. Landgoed Kleine Noordijk in Wilp is één van de plekken die bezocht wordt. Een ander sterk punt van de gemeente Voorst vindt Roeterd de kracht en betrokkenheid van inwoners. Diverse vrijwilligersorganisaties dragen hun steentje bij aan de groene uitstraling van de gemeente.

Zo zijn heren van Stichting Dorpsverfraaiing Twello inmiddels bekend bij alle inwoners. Gewapend met tractor en watertank zorgen zij voor meer kleur op straat. Ze onderhouden met veel enthousiasme en plezier verschillende rotondes, bloemperken en zo'n negentig bloembakken.

Of Voorst dinsdag indruk heeft gemaakt op de jury is nog even afwachten. Half september wordt in het Oostenrijkse Haus bekend gemaakt wie zich de groenste gemeente van Europa mag noemen.

Zie ook: 'Wageningen en Twello groenste plaatsen van Nederland'