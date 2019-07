Achterhoek werkt aan verkregen status 'agro-innovatieregio'

'Het is eindelijk erkenning voor zes jaar VKA', aldus Henk Jolink, voorzitter van LTO West-Achterhoek en een van de aangesloten boeren bij de VKA. 'Toen we met het project begonnen hadden we de intentie om input te geven aan het beleid voor landbouw. Het is nu eindelijk gelukt om daar invulling aan te geven.'

In augustus wacht voor de VKA, waar inmiddels 350 boeren bij aangesloten zijn, een gesprek met het ministerie om te kijken waar wet- en regelgeving versoepeld kan worden om een gesloten kringloop te realiseren. Dat houdt in dat alle stoffen die uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht moeten worden. De komende periode mogen de aangesloten boeren hun mening geven ter voorbereiding op de ontmoeting. 'We willen uit de meningen van al die boeren een soort shortlist maken van vijf á tien punten die heel concreet zijn en waar boeren ook volgend jaar mee aan de slag kunnen', aldus Jolink.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Mestbeleid

Als voorbeeld denkt Jolink daarbij aan het verruimen van de mogelijkheid tot gewasteelt op het eigen land. Ook zou er een kans liggen in het huidige mestbeleid. 'Er zijn boeren die al heel ver zijn met het sluiten van de kringloop, maar die moeten misschien nu nog mest afvoeren', aldus Jolink. 'Het is zonde om die goede mest af te voeren, want het is goed voor je eigen bodemvruchtbaarheid.'

Momenteel heeft 50% van de aangesloten boeren bij VKA volgens Jolink de kringloop al gesloten. Het doel is om ervoor te zorgen dat de rest van de aangesloten boeren de kringloop zo snel mogelijk gesloten krijgt. Het Rijk volgt de ontwikkelingen op de voet. 'Minister Schouten was heel verrast waar we mee bezig waren. Het is mooi dat zij die positiviteit en dynamiek waardeert in de pilotstatus die we nu hebben', aldus Jolink. 'Het is een mooie kers op de taart om verder te gaan.'

Zie ook: Achterhoekse boeren krijgen groen licht voor landbouwexperimenten