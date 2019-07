Uur van de waarheid voor studenten en villa-eigenaren Wageningen

Het gemeentebestuur wil dat maximaal 5 procent van de woningen in een straat een studentenhuis is. Op dit moment mag 15 procent van de woningen in een straal van 50 meter studentenhuis zijn. Daardoor staan er veel studentenhuizen pal naast of vlakbij elkaar. De gemeente wil die ontwikkeling remmen om de 'leefbaarheid' in wijken te garanderen.

Aan de Herenstraat 6 in Wageningen staat een studentenhuis dat, als de gemeenteraad haar nieuwe verhuurplan doorzet, mogelijk wordt opgedoekt. 'Het percentage lijkt uit de lucht gegrepen en er is niet naar speciale zones gekeken. Ik vind het een beetje onzin eigenlijk', zegt student Dennis Nooyens, bewoner van de Herenstraat.

De eigenaar van een villa in Wageningen Hoog is wel te spreken over het plan van de gemeente. Steven Schukking wil tien studenten in zijn huis onderbrengen. 'Er wonen hier vrij veel oude mensen. Ik denk dat studenten goed in staat zijn klusjes te doen, boodschappen te doen en mensen te helpen. Waarom kan je er geen win-win situatie uithalen?', vraagt hij zich hardop af.

De vergadering van de gemeente begint om 21.00 uur. CDA komt met een motie dat er geen studentenhuizen in villawijken mogen komen, maar wel in de rest van Wageningen.

