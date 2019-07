Vijf jaar na MH17: Gelderse slachtoffers nog steeds in gedachten nabestaanden

ARNHEM - Vijf jaar geleden sloeg de ramp met vlucht MH17 veertien gaten in Gelderland. Veertien mensen uit de provincie zaten aan boord, niemand overleefde de crash. De slachtoffers zitten vijf jaar later nog altijd in het hart van de nabestaanden.

Vrienden en oud-teamgenoten van Pieter Huijbers speelden afgelopen zondag een herdenkingswedstrijd op de velden van VV Trekvogels in Nijmegen. Pieter Huijbers was 26 toen hij samen met zijn 22-jarige vriendin Hannah Meuleman op vakantie ging naar Bali. Daar zou hij onder meer zijn goede vriend Sander Geerts treffen die daar al aan het rondreizen was. Hannah Meuleman studeerde in Nijmegen, maar kwam uit het Achterhoekse Sinderen. Ze kwamen nooit aan op hun vakantiebestemming.

De familie Martens uit Nunspeet, die zes familieleden verloor, deed vorige week voor het eerst in vijf jaar haar verhaal. Vader Peter, moeder Geke en zoon Martijn verloren op 17 juli 2014 hun dochter en zus Nicole Wals-Martens, haar man Jeroen en hun vier kinderen. 'We hebben toch nog 17 jaar van onze kleinkinderen kunnen genieten. Dat nemen ze ons nooit meer af,' zegt moeder Geke in de documentaire die journalist Manon van Bergen maakte.

Rowen Bats (12) uit Zutphen zat op zijn laatste dagen op de basisschool Lea Dasbergschool het liefst dichtbij de wereldkaart. Dan kon hij kijken waar hij in de zomervakantie naartoe zou reizen: Bali. Even later was hij dolblij over de rode loper naar buiten gerend, klaar voor de grote overstap naar de middelbare school. Maar eerst ging hij nog op vakantie met zijn moeder en haar vriend. Peter Bats en zijn vrouw Jessica kregen die donderdag het vreselijke nieuws. Bijna 1000 mensen liepen daarna mee met de stille tocht voor Rowen.

Tallander wilde de hoogste vulkaan bedwingen

Om te vieren dat hij benoemd was als soldaat eerste klas boekte Tallander Niewold (22) een reisje Bali, waar zijn broer Julian woont. De hoogste vulkaan van het eiland, de Gunung Agung, zouden ze samen tackelen. Even voordat het vliegtuig opstijgt, appt Tallander zijn familie nog: mocht er iets gebeuren, dan wil hij graag het nummer O van Coldplay horen... Zijn broer Odulf Tallander maakte dit jaar de reis die zijn broer nooit had kunnen afmaken.

'Ik laat zijn erfenis niet vallen'

Ook Barry en April Kooijmans uit Doesburg stapten met hun kinderen Mira (12) en Isa (10) aan boord van het vliegtuig van Malaysia Airlines. Barry was directeur bij outdoormerk Nomad in Zevenaar. Zijn zus Anouk nam het bedrijf na de ramp over. 'Ik heb, toen mijn broer wegviel, gezegd: ik zorg dat dat blijft bestaan. Ik laat die mensen, dat merk en zijn erfenis niet vallen', zei ze in een eerdere reportage van Omroep Gelderland. Zijn vrouw April werkte bij Ubbink als juridisch adviseur. Mira zat op dat moment in de brugklas van het Rhedens Rozendaal, Isa zat nog op de Anne Frank Montessorischool in Doesburg.

Ook Duiven verloor drie van haar inwoners. Barbara de Bruin en Rob van de Kraats gingen samen met Rob's zoon Lorenzo en Barbara's zoon Huub op vakantie. Huub woonde bij zijn vader in Apeldoorn. Barbara's zoon Nick had afgezien van een vakantie. 'Je bent en blijft de mensen kwijt, maar het is toch fijn dat het hele land erbij betrokken is. Dat helpt toch ook wel bij het verwerken ervan, dat er zoveel mensen achter je staan', zei hij destijds tegen Omroep Gelderland. In Apeldoorn werd zijn broer Huub geëerd door zijn voetbalteam.

Petra van Eldijk uit Wijchen zat naast haar Brabantse vriend Erik Maas. Twee weken zouden ze op vakantie gaan in Indonesië. Ze was beleidsmedewerker onderwijs bij ROC Rijn en IJssel. Ze volleybalde bij Trivos in Wijchen.

Petra van Eldijk

Het veertiende Gelderse slachtoffer was Dafne Nieveen. Nieveen was jarenlang werkzaam op het KION-kinderdagverblijf De Kloek in Nijmegen. Ze woonde al enige tijd in Australië waar ze onder andere Nederlandse les gaf. Ze was in Nederland geweest waar ze behalve haar ouders in Nijmegen een congres had bezocht en woonde in Perth. Tijdens een eerdere reis in Australië was ze verliefd geworden.

Dafne Nieveen