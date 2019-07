Alternatieve genezer Klaus Ross veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke celstraf

Alternatieve genezer Klaus Ross is door de rechtbank in het Duitse Krefeld veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf voor de dood van drie patiënten. Een van zijn slachtoffers was Peter van Ouwendorp (55) uit Apeldoorn.

'Ongeacht de opgelegde straf krijg ik mijn broer niet terug. De dokter had voor mij niet de cel in gehoeven - de man had namelijk nooit de intentie om te doden', zo vertelt Johan van Ouwendorp, broer van de Apeldoornse Peter, aan Omroep Gelderland.

Hij vindt wel dat de arts voor de rest van zijn leven geen patiënten meer hoort te behandelen. 'Want je speelt wel met mensenlevens', besluit hij.

Drie doden

Ross wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. Hij behandelde in 2016 Nederlandse kankerpatiënten in zijn kliniek in het Duitse Bracht. Behalve Van Ouwendorp stierven twee vrouwen. Ross diende hen een te hoge dosis van een glucoseremmer toe.

In deze drie fatale gevallen heeft Ross niet gecontroleerd hoe hoog de toegediende dosis was. Daarmee heeft hij de regels van de geneeskunst genegeerd, aldus justitie in Krefeld.