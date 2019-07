Canadees Andrew Hill volgt strijdende opa en wandelende vader naar Groesbeek

door Sven Strijbosch

Het zit in zijn bloed: vader was militair en opa dus ook. 'Twintig jaar geleden liep mijn vader hier de Vierdaagse mee. Precies 75 jaar geleden vocht mijn opa hier voor vrijheid. Nu is het mijn beurt', vertelt de militair, officieel master corporal Andrew Hill. In een groep van twaalf loopt hij dit jaar voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse.

Maar eerst is er de herdenking in Groesbeek. Militairen van over de hele wereld komen samen op de Canadese begraafplaats en staan stil bij de omgekomen militairen, onder wie ruim tachtig strijdmakkers van de opa van Hill. 'Die liggen hier begraven', vertelt hij emotioneel. Het is daarmee bijzondere grond voor de Canadees. 'Mijn opa was onderdeel van de Second Canadian Army Division en werd ingezet tijdens D-Day in Normandië. Vanuit daar trokken ze landinwaarts om Nederland te bevrijden.'

'Moment van reflectie'

De ceremonie is een moment van bezinning voordat de Vierdaagse losbarst voor de militaire afvaardiging uit Canada. Omgekomen militairen worden geëerd, er worden kransen gelegd en de volksliederen van Nederland en Canada klinken. Ook voor marsleider Henny Sackers blijft het een bijzonder moment: 'De stilte en integere rust op deze begraafplaats zorgt voor een prachtig moment van reflectie. Helemaal in een week die bol staat van hectiek, rumoer, vreugde en feest.'

De hele maandag stond voor de Canadese militairen in het teken van herdenken. Na de ceremonie stond er onder meer een rondleiding door het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek op het programma.

Vaker lopen

Vanaf dinsdag moet er dan echt gelopen gaan worden. Of dat Andrew Hill als debutant gaat lukken? Hij is er zeker van. 'Ik ga hem zo vaak als mogelijk is lopen', besluit Hall nog voordat hij de eerste stappen heeft gezet.

