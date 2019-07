Gratis zelfverdedigingscursus vanwege 'aanrander van Veller'

De aanleiding voor de gratis lessen is de 'aanrander van Veller', die in de Barneveldse wijk meerdere vrouwen heeft betast. Inmiddels is een verdachte aangehouden, maar de lessen gaan gewoon door. 'We hebben inmiddels begrepen dat de verdachten in vrijheid zijn proces mag afwachten, dus we nemen het zekere voor het onzekere', vertelt zelfverdedigingsspecialist Harry van Schaik.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Inmiddels hebben tientallen vrouwen in de omgeving van Barneveld de cursus gevolgd. 'Uiteraard hoop je van harte nooit in een benarde situatie terecht te komen', vertelt deelnemer Nancy Muskita. 'Maar ik vind het ontzettend belangrijk om te leren wat je kan doen als je in zo'n situatie terecht komt', vertelt ze verder.

Omdat de lessen zo goed lopen, is Van Schaik van plan door te gaan met het aanbieden van zelfverdedigingscursussen voor vrouwen. Hij hoopt dat andere sportscholen zijn voorbeeld volgen. 'Ik vind dat we een maatschappelijke taak hebben de zwakke sterker te maken. Ik hoop van harte dat andere sportscholen dat ook doen.'