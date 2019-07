'Mensen verdrukt bij concert Lil' Kleine op Waalkade'

Het concert van rapper Lil' Kleine tijdens de Vierdaagsefeesten leidde zondagavond tot flinke drukte op de Nijmeegse Waalkade. Volgens meerdere bezoekers was er zelfs sprake van verdrukking door de mensenmassa. De organisatie telde over de hele avond 220.000 bezoekers en spreekt van een 'behapbare drukte'.

Dat het optreden van Lil' Kleine een flinke toeloop zou veroorzaken, was te verwachten. De rapper is enorm populair onder jongeren. Ook vuurwerkspektakel Waal in Vlammen trekt doorgaans tienduizenden toeschouwers naar de Waalkade.

'Wennen aan nieuwe Waalkade'

Volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls was er echter geen sprake van grote problemen. 'Het was inderdaad druk, maar de zaak was onder controle. Wel moesten bezoekers waarschijnlijk wennen aan de nieuwe inrichting van de Waalkade.'

Bruls, die toe is aan zijn achtste Vierdaagse als burgemeester van Nijmegen, wijst erop dat Nijmegen zeer ervaren is in het beheersen van grote mensenmassa's.

De organisatie van de Vierdaagsefeesten kwam zondagavond tot 220.000 bezoekers in Nijmegen, tienduizend minder dan vorig jaar. Het totale bezoekersaantal na twee dagen feesten staat nu op 425.000.

De Vierdaagsefeesten trekken in een week tijd gemiddeld anderhalf miljoen bezoekers naar de Waalstad. Daarmee staan de feesten al sinds jaar en dag te boek als het grootste publieksevenement van Nederland.