Vervuilde berg in Drutense nieuwbouwwijk zorgt voor veel ophef

Inwoners van de nieuwbouwwijk Tichellande in Druten-Oost hebben vijfhonderd handtekeningen opgehaald om een berg in de buurt af te graven. Ze zijn hem spuugzat. Volgens verantwoordelijk wethouder Michel Lepoutre lost de gemeente het na de zomervakantie op, hij wacht op toestemming van de provincie.

door Thomas Overdijk

Vorig jaar juni gaf actiegroep ‘Weg met die Berg’ een petitie aan de gemeente. Deze werd dus massaal ondertekend in Druten-Oost. Uit gemeentelijk onderzoek bleek dat de berg 4,5 meter hoog is en dat er sprake is van (onschadelijke) vervuiling. De gemeente besloot de heuvel af te graven of aan te passen, zodat het uitzicht iets beter wordt.

Het college stelde bij de raad voor 600.000 euro los te trekken om de berg aan te passen, maar de raad zag meer in een bedrag van twee ton. Uit onderzoek bleek dat de berg met dat bedrag afgegraven kon worden tot 1,10 meter. En dat was, volgens de omwonenden, prima.

Toestemming van de provincie

De afgraving is nu verschoven tot na de zomervakantie. Leden van de actiegroep vragen zich af waarom het zo lang duurt. Aan Omroep Gelderland vertelt Lepoutre dat hij nu nog wacht op toestemming van de provincie. ‘Ik ben heel makkelijk. Mijn enige opdrachtgever is de gemeenteraad’, stelt hij.

‘Twee weken geleden heb ik rugdekking van de raad gekregen en heb ik aangegeven dat ik het plan van aanpak oppak. Nu moet ik de vergunning krijgen. Deze wethouder gaat namelijk geen enkele vierkante meter afgraven zonder toestemming van de provincie’, aldus de Lepoutre. De goedkeuring kan volgens hem nog zo'n vier weken duren.

Krokodillentranen

Wethouder Lepoutre woont zelf honderd meter van de berg. Hij snapt niet waar mensen zich zo druk om maken. ‘Ze maken het vele malen groter dan het is. Ik vind het krokodillentranen. Ik bel ze deze week wel om te vertellen waarom ik nu nog niet kan afgraven, maar dan krijgen ze precies hetzelfde te horen. Met een actiegroep ga ik in ieder geval niet rond de tafel zitten, ik kan die mensen namelijk ook tegen me krijgen en dat wil ik niet’, vertelt hij.

‘Vreselijk om te zien’

Jack van Bemmelen kijkt uit het raam van zijn kantoor waar hij elke dag wordt geconfronteerd met wat inwoners van de nieuwbouwwijk een ‘doorn in het oog’ vinden. ‘Als iedereen kon zien waar ik elke dag tegenaan kijk, zouden mensen meteen begrijpen waarom we deze strijd voeren’, zo vertelt hij. Samen met zijn vrouw runt Van Bemmelen het Gastenhuis - een zorgtehuis waar 22 dementerenden wonen. Een deel van de cliënten die uitkijkt op de berg, tekende destijds ook de petitie.

‘Vreselijk om te zien’, zegt Wilma Boeijen, initiatiefneemster van de actiegroep tegen de berg. Haar moeder zit zelf ook in het Gastenhuis. ‘De cliënten zijn vaak aan huis en tuin gekluisterd en dan moeten ze tegen zo’n berg aankijken.’ Ze is inmiddels wél optimistisch, ook al vindt ze het jammer dat de berg niet tot het maaiveld wordt afgegraven: ‘We zijn nog in gesprek met de gemeente om te kijken of er een extra bedrag beschikbaar is om de berg helemaal te verwijderen.'