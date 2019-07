Natuurmonumenten zoekt meedenkers!

Woon je in Vorden, Zutphen, Lochem en omgeving en houd je van de natuur en het typische kleinschalige Achterhoekse landschap? Kom dan met Natuurmonumenten meepraten over de natuur, het landschap en het erfgoed in deze omgeving en help mee ons scherp te houden! Geïnteresseerden melden zich aan voor de klankbordgroep van Natuurmonumenten.

Reageren kan door hieronder een reactie achter te laten.

Diverse achtergrond

De klankbordgroep bestaat uit zo'n 12 mensen uit de streek die zich betrokken voelen bij de natuurgebieden, het landschap en het erfgoed. Zij denken mee met de boswachters en geven Natuurmonumenten gevraagd en ongevraagd advies en voeden hen met informatie uit de samenleving. Natuurmonumenten gebruikt de op- en aanmerkingen van de groep voor een goede besluitvorming. Daarom zijn wij op zoek naar mensen met een diverse achtergrond, bijvoorbeeld uit de recreatieve hoek, ondernemers, inwoners, mensen met een agrarische achtergrond, natuurliefhebbers en inwoners met een achtergrond in het beleid. Ook streven wij naar een evenwichtige verdeling tussen stadsmensen, dorpsbewoners en inwoners van het platteland.

Meedenken met boswachter

De bijeenkomsten worden voorgezeten door een lid van de Ledencommissie, de ledenvertegenwoordiging binnen Natuurmonumenten. De gebiedsmanager en de boswachter nemen ook deel aan de klankbordgroep om informatie te geven, te luisteren naar de ideeën en deel te nemen aan de discussie. Alle deelnemers kunnen onderwerpen inbrengen. Te denken valt aan het beheer van natuurterreinen, bestemming van gebouwen, inrichting van terreinen, gastheerschap, natuurbeleving en wildbeheer.

Aanmelden

De klankbordgroep komt zo'n 4 keer per jaar bijeen op een avond in Vorden. Eén van deze bijeenkomsten is in het veld. Leden van de klankbordgroep zijn voor maximaal 6 jaar lid. We streven naar een zo breed mogelijke samenstelling van de groep, en zowel van leden als niet-leden van Natuurmonumenten.

Heb je belangstelling? Reageren kan hieronder.